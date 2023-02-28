Страна и люди

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Система распознавания лиц помогла выявить скрывавшегося 20 лет дезертира

Система распознавания лиц помогла выявить скрывавшегося 20 лет дезертира

Система распознавания лиц помогла вычислить дезертира, скрывавшегося от полиции почти 20 лет. Мужчину давно признали умершим, но его фотография осталась в базе граждан, объявленных в розыск, и в итоге беглец «воскрес», чтобы предстать перед судом.

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