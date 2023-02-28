Система распознавания лиц помогла выявить скрывавшегося 20 лет дезертира

Система распознавания лиц помогла вычислить дезертира, скрывавшегося от полиции почти 20 лет. Мужчину давно признали умершим, но его фотография осталась в базе граждан, объявленных в розыск, и в итоге беглец «воскрес», чтобы предстать перед судом.