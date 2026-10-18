На подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани вечером 18 октября скопилось 100 транспортных средств, ожидавших ручного досмотра, тогда как со стороны Керчи очереди не было.
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