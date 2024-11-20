Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с секретарем комитета КПК провинции Сычуань . Стороны обсудили сотрудничество в рамках российско-китайских отношений и ряд других вопросов, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
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