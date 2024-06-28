Гитлер и больной старик: экс-советник конгресса США - о дебатах Трампа и Байдена

TASS/AP/Eugene Hoshiko Бывший советник конгресса США, специалист в области международных отношений, государственных дел и законодательной власти Джеймс Джатрас в беседе с РЕН ТВ резко прокомментировал грядущие предвыборные дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа.
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