Гитлер и больной старик: экс-советник конгресса США - о дебатах Трампа и Байдена

TASS/AP/Eugene Hoshiko Бывший советник конгресса США, специалист в области международных отношений, государственных дел и законодательной власти Джеймс Джатрас в беседе с РЕН ТВ резко прокомментировал грядущие предвыборные дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа.