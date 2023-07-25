Рок-звезде Мику Джаггеру 80 лет: история и загадка лидера The Rolling Stones

Мик Джаггер, известный фронтмен и лидер группы The Rolling Stones, празднует свой 80-летний юбилей. История группы началась в 1961 году, когда два молодых парня, разделяющих страсть к блюзу и рок-н-роллу, встретились на железнодорожной станции.
Мик Джаггер, известный фронтмен и лидер группы The Rolling Stones, празднует свой 80-летний юбилей. История группы началась в 1961 году, когда два молодых парня, разделяющих страсть к блюзу и рок-н-роллу, встретились на железнодорожной станции.
Свежие комментарии