«Юве» хочет перехватить Бремера у «Интера». Туринцы видят в нем замену де Лигту

«Ювентус» намерен приобрести защитника «Торино» Глейсона Бремера, на которого претендует «Интер». Туринцы видят в 25-летнем бразильце вероятную замену Маттейсу де Лигту, который близок к переходу в «Баварию», сообщает журналист Relevo Маттео Моретто.
Популярные статьи
- Тутберидзе – американскому журналисту Лизу: «Дейв, ты полное дерьмо. Ты не уважаешь остальных, потому что сам ничего не добился»
- Полицейский нарушил инструкции, встав коленом на шею Джексона Хэйса во время ареста
- Лука Каттани: «Спартак» ждет светлое будущее, у клуба прекрасный президент. К нему я испытываю любовь и благодарность»
Свежие комментарии