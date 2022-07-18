Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

«Юве» хочет перехватить Бремера у «Интера». Туринцы видят в нем замену де Лигту

«Ювентус» намерен приобрести защитника «Торино» Глейсона Бремера, на которого претендует «Интер». Туринцы видят в 25-летнем бразильце вероятную замену Маттейсу де Лигту, который близок к переходу в «Баварию», сообщает журналист Relevo Маттео Моретто.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх