В Сочи предложили ввести курортный сбор для автотуристов

Для туристов, приезжающих в Сочи на своем автомобилей, может быть введен курортный сбор. С такой инициативой выступил глава города Алексей Копайгородский, сообщила пресс-служба Заксобрания Краснодарского края.
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