Танк Т-72Б3 с поврежденной башней прорвал оборону ВСУ

Действия танкистов ограничили маневренность врага.Вооруженные силы России сообщили, что танк Т-72Б3 из группировки «Центр» сыграл важную роль в прорыве украинской обороны на Красноармейском направлении, несмотря на поврежденную в бою башню.
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