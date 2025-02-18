«Мерседес» представил расцветку машины-2025

«Мерседес» провел презентацию ливреи болида W16. В 2025 году пилотировать машину будут Джордж Расселл и новичок «Формулы-1» – 18-летний Андреа Кими Антонелли.
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