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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сушинский о «Харламов трофи» Кучерова: «Никита станет еще лучше. Он не стоит на месте, прогрессирует»

Сегодня Кучеров занял первое место в голосовании за «Харламов трофи» – приз лучшему российскому хоккеисту сезона по версии «Советского спорта».

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