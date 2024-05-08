Глава МИД Алейник: Запад хочет с помощью санкций подвести Белоруссию к кризису

Запад хочет с помощью санкций подвести Белоруссию к экономическому кризису. С соответствующим заявлением в беседе с РИА Новости выступил руководитель белорусского министерства иностранных дел Сергей Алейник.
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