Курс валют НБМ на 6 марта

Молдавский лей немного ослабел по отношению к евро, но ещё больше укрепился по отношению к доллару. В частности, он уступил за день единой европейской валюте примерно 0,6 бана, но отыграл у американской валюты еще более 23 банов, передает Noi.
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