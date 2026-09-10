Губерниев призвал затаскать ISU по судам после их решения по Валиевой и Кондратюку

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение Международного союза конькобежцев (ISU) не выдавать российским спортсменам нейтральный статус.
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Создать им невыносимо кашмарные истории ,давление в прессе ,в интернете ,вообщем травлю с вытекающими из этого сомнениями ....