Александр Скубченко: «Минские соглашения» – путь к миру или лишь очередной дамоклов меч?

Как изменились подходы к мирным переговорам в свете истории Минских соглашений? Почему попытка Порошенко вернуть контроль над границей не увенчалась успехом? Современные реалии подсказывают Украине пересмотреть условия Минских соглашений? Накануне мирных переговоров стоит вспомнить предпосылки, содержание и историю Минских соглашений.
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