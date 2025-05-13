Александр Скубченко: «Минские соглашения» – путь к миру или лишь очередной дамоклов меч?

Как изменились подходы к мирным переговорам в свете истории Минских соглашений? Почему попытка Порошенко вернуть контроль над границей не увенчалась успехом? Современные реалии подсказывают Украине пересмотреть условия Минских соглашений? Накануне мирных переговоров стоит вспомнить предпосылки, содержание и историю Минских соглашений.