ВОЗ назвала госпиталь Аш-Шифа "зоной смерти"

Больницу Аш-Шифа на севере сектора Газа посетила группа гуманитарной оценки. Члены этой команды увидели следы обстрелов и стрельбы, территория госпиталя названа ими "зоной смерти", сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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