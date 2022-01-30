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«Говорят, что завтра война»: США намерены отправить войска в Восточную Европу

«Говорят, что завтра война»: США намерены отправить войска в Восточную Европу

Американский президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты планируют разместить свои дополнительные войска в Восточной Европе в рамках плана стран НАТО по усилению своего военного присутствия в этом регионе на фоне украинского кризиса.

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