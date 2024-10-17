Суд приговорил к семи годам бывшего главного нарколога Минздрава

Брюна признали виновным по делу о мошенничествеКузьминский суд Москвы приговорил к семи годам колонии бывшего главного внештатного нарколога Минздрава Евгения Брюна по делу о мошенничестве, сообщают СМИ из зала суда.
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