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Снятые импланты, стёртый татуаж и отказ от ботокса: честные истории звёзд, вернувшихся к себе

Снятые импланты, стёртый татуаж и отказ от ботокса: честные истории звёзд, вернувшихся к себе

За публичными женщинами смотрят буквально под лупой. Стоит появится на красной дорожке или в кадре — и тут же полетят упрёки: то слишком заметен макияж, то видна усталость, то фигура кажется «не такой».

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