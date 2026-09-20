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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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19-летний Ямаль стал самым молодым игроком из Ла Лиги с 50 ассистами за время сбора статистики. Вингер «Барсы» побил рекорд Винисиуса

Ламин Ямаль сделал 51 результативную передачу в 159 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Вингер дважды ассистировал Рафинье в матче с «Севильей» (3:1) в 7-м туре Ла Лиги .

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