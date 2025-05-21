Трамп объявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине после разговора с Путиным

ВАШИНГТОН, 21 мая, ФедералПресс. В ходе последнего разговора с президентом России Владимиром Путиным 19 мая был достигнут значительный прогресс в вопросе урегулирования конфликта Украине, заявил американский лидер Дональд Трамп.
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