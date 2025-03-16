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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Анонсирована Hello Sunshine — ролевая игра про выживание в пустоши в тени огромног...

Анонсирована Hello Sunshine — ролевая игра про выживание в пустоши в тени огромног...

Анонсирована Hello Sunshine — ролевая игра про выживание в пустоши в тени огромного шагающего роботаРазработчики из норвежской студии Red Thread Games (Dreamfall Chapters, Draugen) анонсировали свой новый проект — Hello Sunshine, детективную ролевую игру с элементами выживания.

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