СКР возбудил больше 1,4 тыс. дел по фактам обстрелов и атак беспилотниками

Российские следователи возбудили больше 1,4 тыс. уголовных дел, связанных с обстрелами приграничных с Украиной территорий и атак беспилотниками, сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии