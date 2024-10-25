Что-то стало холодать: автомобилистам посоветовали менять резину

В Гидрометцентре порекомендовали московским автомобилистам менять шины на зимние уже в эти выходные. Исследования показывают, что большинство автовладельцев рассчитывает приобрести комплект покрышек подешевле на вторичном рынке или произведенных российскими или китайскими фирмами.