Что-то стало холодать: автомобилистам посоветовали менять резину

В Гидрометцентре порекомендовали московским автомобилистам менять шины на зимние уже в эти выходные. Исследования показывают, что большинство автовладельцев рассчитывает приобрести комплект покрышек подешевле на вторичном рынке или произведенных российскими или китайскими фирмами.
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