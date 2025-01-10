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Царьград

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Русские в 2025 году: чего ожидают и какие надежды питают?

Русские в 2025 году: чего ожидают и какие надежды питают?

Исследование медиахолдинга Rambler&Co: в 2025 году 21% русских надеются на семейное благополучие и улучшение международных отношений.

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