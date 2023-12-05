Киоски для туристов появились на территории ЛДС и в аэропорту Толмачёво

Инфокиоски помогут гостям области сориентироваться в выборе туристического маршрута.Туристические киоски на территории ЛДС "Сибирь-Арена" и в новом терминале аэропорта Толмачёво расскажут гостям города о его основных достопримечательностях и помогут им с выбором маршрута.