smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 603 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Гурин
    Насчет запрета ношения "никабов" полностью согласен, даже в самой Чечне их не носят (пожил там работая более 6 лет). ...Муфтий Чечни назв...
  • Александр Ягодин
    Для института геологии я предлагаю использовать мою методику для того, чтоб ваш сигнал можно было подать за минуты до...Разрушение туннел...
  • Александр Ягодин
    Вы понимаете, что система T’ruah, это дорогая пустышка? Заседание Комиссии Кнессета 2017 г. признало, что эта система...Разрушение туннел...

Премьер-министр Малайзии прокомментировал повышение МРОТ в стране

Премьер-министр Малайзии прокомментировал повышение МРОТ в стране

Решение правительства Малайзии о повышении минимальной заработной платы до 1700 ринггитов (37 910 рублей) отражает решимость властей поддержать работников, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим 28 октября, сообщает издание Malay Mail.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх