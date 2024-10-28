Премьер-министр Малайзии прокомментировал повышение МРОТ в стране

Решение правительства Малайзии о повышении минимальной заработной платы до 1700 ринггитов (37 910 рублей) отражает решимость властей поддержать работников, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим 28 октября, сообщает издание Malay Mail.
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