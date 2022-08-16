Такой футуристической подводной лодкой не прочь был бы обзавестись и капитан Немо

©HIghland Systems Подлодка рассчитана на десять пассажиров и одного члена экипажа. Производитель утверждает, что судно отличается инновационной конструкцией корпуса, которая значительно снижает расход топлива и увеличивает максимальную скорость.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии