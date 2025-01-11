В Госдуме предложили рассказывать школьникам о мошенниках на уроках ОБЖ

Детям следует знать, что нельзя сообщать личную информацию по телефону, заявила депутат Яна Лантратова Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила рассказывать школьникам на уроках ОБЖ о мошенниках, чтобы они знали об их уловках.