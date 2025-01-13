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Генпрокуратура вернула в СКР дело обвиняемого в расправе российского экс-сенатора

Генпрокуратура вернула в СКР дело обвиняемого в расправе российского экс-сенатора

Генеральная прокуратура вернула в Следственный комитет России (СКР) дело в отношении Сирина Бадрутдинова — бывшего компаньона экс-сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева, арестованного по уголовному делу о заказной расправе.

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