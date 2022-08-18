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В Китае российские военные инженеры провели тренировку на основной трассе «Безопасный маршрут»

В Китае российские военные инженеры провели тренировку на основной трассе «Безопасный маршрут»

В этом году в Китайской Народной Республике на полигоне Сухопутных войск НОАК Корла пройдут два конкурса Армейских международных игр: «Суворовский натиск» – соревнование экипажей боевых машин пехоты и «Безопасный маршрут» – соревнование инженерных подразделений.

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