В Китае российские военные инженеры провели тренировку на основной трассе «Безопасный маршрут»

В этом году в Китайской Народной Республике на полигоне Сухопутных войск НОАК Корла пройдут два конкурса Армейских международных игр: «Суворовский натиск» – соревнование экипажей боевых машин пехоты и «Безопасный маршрут» – соревнование инженерных подразделений.
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