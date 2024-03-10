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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Диктор «Клипперс» Брайан Симан: «Тем, кто отвечал за расписание, должно быть стыдно»

«Люди, которые сделали это расписание возможным, должны постыдиться. Всего 22 часа между стартовым временем двух матчей.

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