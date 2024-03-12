Более 40 юрт установят на Амал в Мангистау

Стало традицией отмечать праздник Амал на международном уровне. На горе Отпан установят более 40 юрт, пройдут различные культурные и спортивные мероприятия, передает inAktau со ссылкой на Центр общественных коммуникаций.
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