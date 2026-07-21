НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТР Рәисе Патриархка: Сезнең ярдәмегез белән республикадагы барлык конфессияләр тату яши

Бүген Казан Мәрьям Ана иконасын алу хөрмәтенә гыйбадәт кылудан соң Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов Мәскәү һәм бөтен Русь Патриархы Кириллга Татарстанда конфессияара тынычлыкка керткән өлеше өчен рәхмәт белдерде.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии