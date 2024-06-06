Китай выступает против высказываний и действий, ведущих к эскалации напряженности на Корейском полуострове

Пекин, 5 июня /Синьхуа/ -- Китай всегда прилагает усилия для обеспечения мира и стабильности на Корейском полуострове и выступает против любых высказываний и действий, ведущих к эскалации напряженности, заявила в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин на очередной ведомственной пресс-конференции.