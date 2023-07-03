Военное обозрение

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«Несостоявшийся Бонапарт» Лавр Корнилов

«Несостоявшийся Бонапарт» Лавр Корнилов

Л. Г. Корнилов в 1912 году на рисунке неизвестного автора Каждый человек, вероятно, слышал афоризм Гегеля: «История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй – в виде фарса.

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