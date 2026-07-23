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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Даниил Глейхенгауз: «ЧМ по футболу в России – это незабываемо. Мы всегда проводим самые классные турниры, с открытой русской душой встречаем иностранцев»

Хореограф и тренер по фигурному катанию  Даниил Глейхенгауз  заявил, что надеется еще раз побывать на чемпионате мира по футболу.

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