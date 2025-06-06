Росгвардия для защиты от БПЛА усилит охрану и снабдит охранные подразделения новым оружием

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Росгвардия с целью защиты от беспилотников усилит охрану на объектах инфраструктуры России и снабдит сотрудников подразделения ФГУП «Охрана» современными образцами боевого стрелкового оружия.
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