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Аргументы и Факты

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Летающие морги прибыли к границе Украины: разгром в Одессе потряс НАТО

Летающие морги прибыли к границе Украины: разгром в Одессе потряс НАТО

Российские военные в постоянном режиме наносят удары по логистическим узлам ВСУ в портах Одесской области, где не только складируется западное вооружение, но и дислоцируются высокопоставленные офицеры стран НАТО.

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