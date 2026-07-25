Летающие морги прибыли к границе Украины: разгром в Одессе потряс НАТО

Российские военные в постоянном режиме наносят удары по логистическим узлам ВСУ в портах Одесской области, где не только складируется западное вооружение, но и дислоцируются высокопоставленные офицеры стран НАТО.
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