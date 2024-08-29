Новый автомобильный мост через Москву-реку откроется в 2025 году — Собянин

Мост через Москву-реку в районе Берегового проезда достроят в 2025 году Новый шестиполосный мост через Москву-реку действительно станет важным инфраструктурным объектом, который улучшит транспортную доступность для жителей Филевского Парка, Пресненского и Хорошево-Мневников.