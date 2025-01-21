Вкусные и полезные рецепты диетического супа пюре

Супы составляют основу огромнейшего количества эффективных и очень действенных диет. Особую популярность имеют диетические супы-пюре, которые готовят из овощей, бобовых и круп на овощном, курином или же рыбном бульоне.
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