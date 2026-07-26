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Daily Storm

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«Молодцы, в точку попадают»: Путин заявил, что иногда читает блогеров, освещающих тему СВО

«Молодцы, в точку попадают»: Путин заявил, что иногда читает блогеров, освещающих тему СВО

Президент отметил, что в соцсетях много информационного мусораПрезидент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими ВМФ России в Петербурге рассказал, что иногда читает публикации блогеров о специальной военной операции.

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