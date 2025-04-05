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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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14 очков и 13 подборов Ивицы Зубаца помогли «Клипперс» обыграть «Даллас»

Центровой Ивица Зубац собрал дабл-дабл за 27 минут на паркете: 14 очков (6 из 14 с игры, 2 из 4 с линии) и 13 подборов.

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