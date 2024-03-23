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ИЗВЕСТИЯ iz

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Жители выстраиваются в очереди для сдачи крови пострадавшим при теракте в «Крокусе»

Жители выстраиваются в очереди для сдачи крови пострадавшим при теракте в «Крокусе»

Доноры, желающие сдать кровь для пострадавших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», рассказали «Известиям» 23 марта, что прийти и оказать помощь людям их побудил шок от услышанной новости и желание помочь соотечественникам.

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