Жители выстраиваются в очереди для сдачи крови пострадавшим при теракте в «Крокусе»

Доноры, желающие сдать кровь для пострадавших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», рассказали «Известиям» 23 марта, что прийти и оказать помощь людям их побудил шок от услышанной новости и желание помочь соотечественникам.
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