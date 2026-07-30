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Как будет выглядеть "антироссийский проект" ЕС? Хроника событий на 13:00 30 июля

Как будет выглядеть "антироссийский проект" ЕС? Хроника событий на 13:00 30 июля

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал упавший в Польше объект российской ракетой до экспертизы. Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил об отставке правительства страны в то время, как ЕС давит на Армению с требованием ввести визы для россиян и санкции.

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