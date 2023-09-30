Чемпионка Европы Тимошинина отдала курьеру на самокате 6,5 миллионов для мошенников

Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин заявил полицейским, что телефонные мошенники, жертвой которых на днях стала российская прыгунья в воду Светлана Тимошинина, обманули не менее семи спортсменов по одной и той же схеме.
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