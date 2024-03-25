Власти ХМАО не стали изыскивать допфинансирование на гранты владельцам приютов для животных

Власти Ханты-Мансийского автономного округа признали организации и предпринимателей, которые занимаются приютами для животных, социальными предприятиями, но при этом не предусмотрели в бюджете для них дополнительного финансирования для грантовой поддержки.
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