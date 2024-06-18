Нужно было это передать: Никита Пресняков приехал к детям Пугачевой Лизе и Гарри не с пустыми руками

Алла Борисовна имеет огромное семейство, в котором полно детей и внуков. Это настоящее счастье, о котором только может мечтать женщина, но больше всего звезду радует то, с какой заботой относятся друг к другу наследники.
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