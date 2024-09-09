США и Европа столкнулись с дефицитом рыбы и крабов из-за санкций

Из-за запрета импорта морепродуктов в США и Европе возник дефицит крабов, трески и минтая. О последствиях санкций против России заявили во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), сообщает РИА Новости.
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