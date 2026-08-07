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"Украину ведут на заклание, она сгорит". Эксперты и политики о настоящем и будущем страны

"Украину ведут на заклание, она сгорит". Эксперты и политики о настоящем и будущем страны

В экспертном сообществе Украины обсуждают, удастся ли урегулировать конфликт до зимы или же фронт может посыпаться раньше.

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