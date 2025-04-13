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Царьград

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Диалог о мире на Украине: Россия и США ведут переговоры в Эр-Рияде

Диалог о мире на Украине: Россия и США ведут переговоры в Эр-Рияде

Россия и США вступили в переговоры в Эр-Рияде для мирного урегулирования конфликта на Украине. Посол Андрей Келин отметил влияние ЕС и Великобритании на процесс.

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